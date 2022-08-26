Как только город Лачин, села Забух и Сус вернулись под контроль Азербайджанской армии, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева сотрудники ОАО «Азерэнержи» вместе со специальным оборудованием и техникой вошли на территорию.

Об этом сообщил начальник управления «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

«Мы намерены в кратчайшие сроки обеспечить электроэнергией город Лачин, села Забух и Сус, энергетическая инфраструктура которых разрушена. Мы уже начали работы на территории в координации с саперами», — сказал Абдуллаев.