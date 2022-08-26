Обнародован прогноз погоды на 27 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе,.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70% , днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.