В Бардинском районе произошел нелицеприятный случай, поднявший на ноги все село: лица, совершившие неэтичные и насильственные действия к девушке, 2007 г.р., сняли это на видео и распространили его.

Семья девочки, узнавшие о произошедшем, сообщили о нем в районный отдел полиции.

Сотрудники Бардинского РОП установили 4 человек, которые совершили в Барде насильственное действие над 15-летней девочкой, сняв это на видео.

Об этом сообщил старший инспектор Бардинской региональной группы МВД, старший лейтенант полиции Аслан Гияслы, информирует АПА.

По его словам, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 152.1 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, или другие действия сексуального характера) УК Азербайджана, идет следствие.