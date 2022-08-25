Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону пути возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН провел утром телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. Стороны обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, — сказал Дюжаррик. — Позиция генерального секретаря ООН [заключается в том], чтобы все стороны работали над восстановлением соглашения».

«Мы очень надеемся, что все стороны соглашения достигнут договоренности», — подчеркнул представитель ООН.