В Мелитопольском районе Украины силы сопротивления взорвали штаб россиян, где готовили псевдореферендум и выдавали российские паспорта.
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В Мелитопольском районе Украины силы сопротивления взорвали штаб россиян, где готовили псевдореферендум и выдавали российские паспорта.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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