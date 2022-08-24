Некоторые кинотеатры Екатеринбурга и Подмосковья показывают фильмы «Мир Юрского периода: Господство» и «Элвис» в пиратской озвучке без разрешения самих студий дубляжа. Об этом сообщается на портале DTF.

«Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они… Мы очень рады, что дубляж пришелся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома», — сказали в студии Jaskier, чью озвучку байопика «Элвис» транслируют в кинотеатре «Колибри» поселка Селятино.

Фильмы, озвученные Jaskier, по словам собеседников DFT, также показывали в Иванове, Екатеринбурге и Владикавказе.