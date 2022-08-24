«Фонд Нурсултана Назарбаева» потратил $7 млн на документальный фильм Оливера Стоуна «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), посвященный бывшему президенту Казахстана. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков со ссылкой на документы по сделке.

«Сколько же потратили на Стоуна, чтобы он поговорил с Елбасы? Не буду долго томить — около 7 млн долларов», — пишет Козачков. При этом он поясняет, что заказчиком фильма выступил «Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы», а Государственный центр поддержки национального кино выступил посредником — через него и нашли Стоуна, за что получил комиссию — более $100 тыс.

Отмечается, что «Фонд Назарбаева» — частное юрлицо, где единственным учредителем выступает сам первый президент. Бюджет фонда пополняется из добровольных пожертвований людей и организаций.

«Но есть нюанс. В августе 2020 года «Фонд Нурсултана Назарбаева» расторг соглашение с «Государственным центром поддержки национального кино», в связи с чем, национальная компания взяла на себя обязательства вернуть все 7 млн долларов назад. А затем был еще заключен договор цессии, по которому в счет погашения задолженности были переданы права по кинофильму Оливера Стоуна», — указал Козачков.