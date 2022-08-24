25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-24, днем — 32-36, в Баку ночью — 19-21, днем — 33-35 градусов тепла, сообщили в МЭПР.

Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 60-55, днем — 35-40%.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 34-38, в горах ночью — 9-14, днем — 20-25 градусов выше нуля.