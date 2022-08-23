Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно от стран Запада больше РСЗО, бронетехники и крупнокалиберной артиллерии. Об этом он сообщил на брифинге.

«Нам помогают MLRS-системы, нам нужна мощная артиллерия. Та артиллерия, которая нам давалась – мы благодарны за (орудия калибром – ред.) 155 миллиметров, тут нет никаких секретов. Какое количество мы получаем – про это я не буду говорить. Но нужно ли нам больше? Нужно намного больше», — сказал он.

По его словам, также Украине не хватает бронетехники.