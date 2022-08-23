Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.

С удовлетворением отмечен заметный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне этого года.

Было подчеркнуто, что в начале августа плодотворно проведены очередное заседание совместной Межправительственной комиссии и первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Отмечалось, что взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов, начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда, расширяется культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия. В этом контексте отмечена важность проведения осенью текущего года Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств в Самарканде.

Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере.