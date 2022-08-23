Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 32-35°, в Баку ночью — 20-22° тепла, днем — 33-35°. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 50-55%, днем — 30-35%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем — 34-38°, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 20-25°.