11 августа 2022 года на «горячую» линию – 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на участке, принадлежащем жителю села Машадганлы Агсуинского района Таиру Алиага оглу Валидову.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар был потушен, ближайшая школа в селе Машадганлы была защищена от огня.

В результате мер, проведенных Госслужбой пожарного надзора МЧС, было установлено лицо, совершившее поджог. Им оказался Юсиф Видади оглу Агаев, 1980 г.р., который признался в содеянном.

Собранные по факту материалы были направлены по назначению для дачи правовой оценки.