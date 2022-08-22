Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих въехать в Азербайджанскую Республику в рамках поездки в Государство Катар в связи с предстоящим в Государстве Катар в 2022 году Чемпионатом мира по футболу в период проведения чемпионата».

Распоряжением установлено, что иностранцы и лица без гражданства, желающие въехать в Азербайджанскую Республику в рамках поездки в Государство Катар в связи с предстоящим в Государстве Катар в 2022 году Чемпионатом мира по футболу (Кубок мира ФИФА 2022) в период проведения чемпионата и представившие один из документов, указанных в настоящем распоряжении, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 20 ноября по 20 декабря 2022 года.

Основанием для выдачи визы считается один из следующих документов:

— аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам Компании «Q22» и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), являющихся международными организаторами Кубка мира ФИФА 2022, или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

— билет на матч для граждан стран, футбольные команды которых участвуют в Кубке мира ФИФА 2022, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в данных странах, или документ, подтверждающий приобретение билета.