Украинский боксер Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа из Великобритании. Он защитил три титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок в Джидде (Саудовская Аравия) завершился решением судей. Первый их бой также завершился победой Усика решением судей.

35-летний Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 20 побед (13 нокаутом) и нет поражений.

У 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и три поражения. Он в третий раз не смог завоевать титулы чемпиона мира. Ранее он шесть раз защищал пояс IBF, три — WBA, один — WBO.