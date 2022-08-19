Кабинет министров внес изменения в постановление «Об определении части средств от уплачиваемой участниками спортивных тотализаторов суммы, направляемой на развитие физической культуры и спорта».

Как пишет АПА, согласно изменению, часть выплачиваемых участниками спортивных тотализаторов средств, направляемая на развитие физической культуры и спорта, а также на социально значимые проекты, определена следующим образом:

— до достижения общего оборота средств в течение календарного года 100 млн. манатов – ежемесячно 1% от месячного оборота;

— за месяц, в котором общий оборот средств в течение календарного года достиг 100 млн. манатов – 1% от части суммы до достижения месячного оборота 100 млн. манатов, 2,5% от части суммы, превышающей 100 млн. манатов;

— при превышении общего оборота средств в течение календарного года суммы 100 млн. манатов – за каждый месяц 2,5% месячного оборота.

Отметим, согласно предыдущему постановлению, от уплачиваемой участниками спортивных тотализаторов суммы на развитие физической культуры и спорта направлялось ежемесячно 500 тыс. манатов.