Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. По его мнению, это позволит экономить электроэнергию и газ, сообщает Südwest Presse.

«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — сказал Кречман. По его словам, таким образом можно перестать «постоянно принимать душ».

Он также отметил, что уже 25 лет уже нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а дома отапливает лишь одну комнату.