Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — сказано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится расследование, по окончании которого будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что российские пассажирские самолеты нарушили воздушное пространство страны.
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