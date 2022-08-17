Среди награжденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) есть имена семи военнослужащих, погибших в авиакатастрофе, произошедшей во время учебных полетов на авиационном полигоне “Гарахейбат”.

Орденом “За заслуги перед Отечеством» 3-й степени награжден

капитан Алиев Хайям Алихан оглу(посмертно)

Медалью “За Родину”

майор Ахмедов Эльбрус Самраддин оглу (посмертно)

майор Алиев Эмиль Эльман оглу (посмертно)

капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу (посмертно)

капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу (посмертно)

старший лейтенант Нагиев Фарид Таййяр оглу (посмертно)

лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу (посмертно)

Военный вертолет ГПС разбился 30 ноября 2021 года при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района. В результате погибли 14 человек, ранены 2 — полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.