Началось выполнение поручения президента Ильхама Алиева о подготовке к возвращению в родные края наших соотечественников, вынужденно покинувших Лачин тридцать лет назад и временно поселившихся в различных частях республики.

С этой целью в в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с группой вынужденных переселенцев.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о мерах, предпринятых Государственным комитетом в целях подготовки к большому возвращению.

На встрече состоялся обмен мнениями о подготовке к возвращению жителей.