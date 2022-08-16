По поручению Президента Ильхама Алиева продолжается реализация программы по обеспечению единовременной выплатой лиц, получивших инвалидность в результате ранения во время прохождения воинской службы до 2 августа 1997 года, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

За последнюю неделю единовременная выплата переведена на счета еще более чем 1300 инвалидов войны.

Таким образом, единовременная выплата назначена более чем 12 300 инвалидам войны.

Лица, которым не назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах, а также в соответствующих архивах сведений о ранении, полученном во время прохождения воинской службы до 2 августа 1997 года, а также их наследники в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной выплаты, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты по ссылке https://sosial.gov.az/post_57634.