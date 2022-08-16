В восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении высоты Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, созданное незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщили в Министерстве обороны, район был обследован подразделениями Инженерных войск азербайджанской армии. Обнаруженные мины были обезврежены саперами.

15 августа, в течение одного дня, с минного поля были извлечены и утилизованы с соблюдением мер безопасности 991 противопехотных мин марки ПМН-E.

Следует особо отметить, что все мины, обнаруженные на этом направлении, были произведены после Отечественной войны – в 2021 году в Армении.