Женская сборная Азербайджана по фехтованию провела финальную встречу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.
Одолев команду Узбекистана со счетом 45:34 сборная Азербайджана стала победителем Исламиады.
Женская сборная Азербайджана по фехтованию провела финальную встречу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.
Одолев команду Узбекистана со счетом 45:34 сборная Азербайджана стала победителем Исламиады.
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