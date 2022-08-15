Агенты ФБР могли подкинуть улики во время обысков в Мар-а-Лаго. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в понедельник.

По словам Трампа, во время обыска сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними. «Они могли подкинуть все, что хотели», — добавил он.

8 августа сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе республиканца и помещениях, где проживает экс-президент, когда останавливается во Флориде. Как утверждал сын бывшего главы Белого дома Эрик Трамп, ФБР не нашло ничего компрометирующего, изъяв лишь некоторые вещи членов семьи и фотографии.