Уехавший в Россию 26 лет тому назад Зейналов Абил Гаджибаба оглу 1955 года рождения, родом из сел Рустов Губинского района, не может вернуться в Азербайджан, так как тут его признали умершим. В результате мужчина не может получить документы.

Как сказали Qafqazinfo в Генеральной прокуратуре, 9 сентября 2011 года Губинский районный суд признал Абиля Зейналова умершим на основании заявления о его исчезновении. На этом основании районным отделом регистрации актов гражданского состояния был составлен акт о смерти Зейналова.

«В целях установления подлинности и законности архивных и других необходимых документов, послуживших основанием для принятого судебного постановления, в настоящее время в Губинской районной прокуратуре проводится проверка.

О результатах будет предоставлена ​​дополнительная информация общественности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.