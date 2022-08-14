Обнаружено и извлечено из воды тело одного человека, утонувшего вчера в море в неподконтрольной зоне, сообщает Report.

За минувшие сутки на основании звонков на горячую линию «112» МЧС соответствующими учреждениями министерства осуществлен выезд по 71 случаю возгорания и проведены аварийно-спасательные работы по 10 фактам. В результате принятых экстренных мер пожары были потушены, оставшиеся в беспомощном положении лица спасены.

Всего за минувшие сутки силами МЧС спасено 11 человек, трое из которых были несовершеннолетними, в том числе 3 человека, столкнувшиеся с угрозой утопления в море. Тело одного человека, утонувшего в море в неподконтрольной зоне, обнаружено, извлечено из воды и передано по назначению.