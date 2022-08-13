ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

Об этом Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили: личного состава — около 43400 (+200) человек ликвидировано, танков — 1856 (+7) ед, боевых бронированных машин — 4115 (+7) ед, артиллерийских систем — 978 (+3) ед, РСЗО — 261 (+0) ед, средства ПВО — 136 (+0) ед,

самолетов — 233 (+0) ед, вертолетов — 193 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 779 (+1),

крылатые ракеты — 187 (+2), корабли / катера — 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3036 (+15) ед, специальная техника — 91 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, даже если войскам РФ удастся существенно отремонтировать мосты на юге оккупированной Украины, они останутся ключевой уязвимостью. Поскольку наземное обеспечение нескольких тысяч их войск на западном берегу, вероятно, зависит лишь от двух понтонных пунктов переправы.