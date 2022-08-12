Рафиг Гусейнов, представляющий Азербайджан на соревнованиях Исламских игр по борьбе греко-римского стиля, завоевал золотую медаль.
Наш борец одолел кыргызского спортсмена Калидина Асыкеева со счетом 6:3.
Рафиг Гусейнов, представляющий Азербайджан на соревнованиях Исламских игр по борьбе греко-римского стиля, завоевал золотую медаль.
Наш борец одолел кыргызского спортсмена Калидина Асыкеева со счетом 6:3.
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