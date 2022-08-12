Представительница Азербайджана Элис Манолова завоевала «серебро» в соревнованиях V Игр исламской солидарности по борьбе.
Манолова проиграла в решающем поединке Елене Шальгиной из Казахстана.
Представительница Азербайджана Элис Манолова завоевала «серебро» в соревнованиях V Игр исламской солидарности по борьбе.
Манолова проиграла в решающем поединке Елене Шальгиной из Казахстана.
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