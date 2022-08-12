Врача-педиатра Джалилабадской районной центральной больницы Эмиля Шукюрова привлекли к уголовной ответственности по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса АР. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Шукюров обвиняется в должностном подлоге при исполнении обязательств по вопросам социального обеспечения граждан. В связи с этим в местные правоохранительные органы поступили жалобы от граждан, на основании которых Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и начато расследование.

Так, при назначении инвалидности и пенсии Шукюров фальсифицировал истории болезней и другие медицинские документы граждан, представлял их во Врачебную консультативную комиссию больницы, и таким образом создавал условия для незаконного назначения социальных выплат.

В настоящее время следствие работает над выявлением других обстоятельств дела и привлечением к ответственности лиц, совершивших противоправные действия.

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