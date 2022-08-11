В рамках V Игр исламской солидарности в Конье 11 августа был проведен «День Азербайджана».

В мероприятии, прошедшем в Деревне атлетов, приняли участие министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр молодёжи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, заместитель министра молодёжи и спорта Мариана Василева, представители национальных олимпийских комитетов, спортсмены и волонтеры.