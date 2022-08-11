Азербайджанская команда продолжает планомерную подготовку к конкурсу «Кубок моря», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

Наши военные моряки выполнили тренировочные упражнения по эпизоду «Борьба с поступлением в учебно-тренировочном комплексе».

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 25 августа текущего года, будут состязаться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.