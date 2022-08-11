Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) распространил информацию о сегодняшнем извержении грязевого вулкана вблизи поселка Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщили в институте, извержение было мощным.

Отмечается, что во время извержения вулкана, которое началось с грохота, пламени не наблюдалось:

«Сотрудники соответствующих структур выехали на место происшествия. Для информации хотим сообщить, что первое зарегистрированное извержение грязевого вулкана в Локбатане, являющегося одним из самых интенсивных в мире, датируется 1829 годом. До сегодняшнего дня вулкан извергался 27 раз, последнее извержение было в 2018 году».