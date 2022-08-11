Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:
личного состава — около 43000 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1846 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 4100 (+14) ед,
артиллерийских систем — 974 (+3) ед,
РСЗО — 261 (+0) ед,
средства ПВО — 134 (+1) ед,
самолетов — 232 (+0) ед,
вертолетов — 193 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 772 (+6),
крылатые ракеты — 185 (+0),
корабли / катера — 15 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн — 3018 (+13) ед,
специальная техника — 90 (+1).
Наибольшие потери Россия понесла на Донецком направлении.
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