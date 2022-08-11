Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

личного состава — около 43000 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1846 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 4100 (+14) ед,

артиллерийских систем — 974 (+3) ед,

РСЗО — 261 (+0) ед,

средства ПВО — 134 (+1) ед,

самолетов — 232 (+0) ед,

вертолетов — 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 772 (+6),

крылатые ракеты — 185 (+0),

корабли / катера — 15 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн — 3018 (+13) ед,

специальная техника — 90 (+1).

Наибольшие потери Россия понесла на Донецком направлении.