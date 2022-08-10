Представитель Азербайджана Абубакр Абакаров стал серебряным медалистом V Игр исламской солидарности в соревнованиях по борьбе.
В финальном поединке Абакаров потерпел поражение от иранского борца Каримимамчиани Алирзы Мухаммада со счетом 0:9.
Представитель Азербайджана Абубакр Абакаров стал серебряным медалистом V Игр исламской солидарности в соревнованиях по борьбе.
В финальном поединке Абакаров потерпел поражение от иранского борца Каримимамчиани Алирзы Мухаммада со счетом 0:9.
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