Представитель Азербайджана Абубакр Абакаров стал серебряным медалистом V Игр исламской солидарности в соревнованиях по борьбе.

В финальном поединке Абакаров потерпел поражение от иранского борца Каримимамчиани Алирзы Мухаммада со счетом 0:9.