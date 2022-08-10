На V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья между азербайджанским борцом Гаджи Алиевым и иранским борцом произошел инцидент.

Причиной этого стали несправедливые решения судей в матче 1/4 финала 3-кратного чемпиона мира и 3-кратного чемпиона Европы по вольной борьбе Гаджи Алиева с иранским борцом Муртезой Хассаном Али, передает АПА.

После этого между спортсменами возникла напряженность. Несмотря на несправедливость судей и провокационные действия иранского борца, Гаджи Алиев довел поединок до конца и одержал решительную победу. Наш борец, отстававший со счетом 1:4, в итоге победил Гаджи Алиев со счетом 8:4 и вышел в полуфинал.