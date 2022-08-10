Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что проинформировал своего алжирского коллегу о мирной повестке, предложенной Азербайджаном Армении, о предложениях Баку по демаркации границ между двумя странами, разблокировке коммуникаций, мирному соглашению.

«Я рассказал Рамтану Ламамре также о ряде конструктивных подходов Армении в плане реализации трехстороннего заявления. Азербайджан является сторонником сформирования нормальных отношений с соседними странами. Мы можем продвинуться вперед в плане нормализации отношений на основе принципа взаимной неприкосновенности границ», – заявил Байрамов на пресс-конференции.