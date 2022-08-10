Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что выход «Карабаха» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ференцварошем» не является неожиданностью.

«Видел результат. Могу только сказать, что «Ференцварош» проиграл хорошей команде», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он также подчеркнул, что «Карабах» является серьёзным клубом, который постоянно выиграет чемпионат и принимает участие в европейских кубках.

«Поэтому ничего неожиданного здесь нет», — заключил Сёмин.