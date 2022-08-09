На этот раз эти Игры проходят в Конье после Баку, в братской стране. Я уверен, что вы чувствуете себя здесь как дома. Конечно, проведение этих Игр в Турции создает для нас дополнительные возможности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече со спортсменами, представляющими нашу страну на V Играх исламской солидарности в Конье.

«Конечно, мы очень рады, что эти Игры проходят в братской Турции. Уверен, что эти Игры запомнятся и как спортивный праздник, и как праздник исламской солидарности. На прошедших пять лет назад в Баку Исламских играх солидарности наша команда показала очень хороший результат и заняла первое место в общекомандном зачете. В то же время Игры в Баку дали импульс укреплению исламской солидарности. Потому что спортсмены мусульманских стран некоторое время находятся в тесном контакте друг с другом. Я уверен, что вы найдете здесь и новых друзей. Потому что эти Игры являются и спортивным соревнованием, и фактором, укрепляющим единство, солидарность и дружбу между мусульманскими странами», — отметил лидер государства.