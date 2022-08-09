Я только что приземлился в аэропорту Коньи и сразу же приехал сюда, чтобы встретиться с вами. Это традиция. Каждый раз накануне престижных международных соревнований встречаюсь со спортсменами и общаюсь с ними. Этот раз не исключение.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече со спортсменами, представляющими нашу страну на V Играх исламской солидарности в Конье.

«На этот раз вы будете представлять Азербайджан на V Исламских играх солидарности. Уверен, вы будете достойно выступать. Потому что наши спортсмены уже подтвердили свою силу на всех международных соревнованиях. Сегодня Азербайджан признан в мире сильной спортивной державой, а наши победы на Олимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы уже стали обычным явлением.

Азербайджанские болельщики как-то к этому привыкли. Уверен, что и в этот раз наши спортсмены покажут хорошие результаты. У нас уже есть первая золотая медаль. Хочу поздравить команду с этим событием. Официальная церемония открытия Игр состоится сегодня, но Игры уже идут. Уверен, что этот отличный результат станет отличным стимулом для других спортсменов», — отметил Алиев.