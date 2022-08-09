В сутки 8 августа украинские воины ликвидировали 300 российских военных, потери армии РФ с начала полномасштабной войны достигли около 42640 воинов, сообщает Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
личного состава — около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
танков ‒ 1817 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
РСЗО — 261 (+0) ед,
средства ПВО — 133 (+1) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 193 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
крылатые ракеты – 185 (+3),
корабли /катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2998 (+5) ед,
специальная техника – 87 (+1).
Добавить комментарий