В сутки 8 августа украинские воины ликвидировали 300 российских военных, потери армии РФ с начала полномасштабной войны достигли около 42640 воинов, сообщает Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

личного состава — около 42 640 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем – 964 (+4) ед,

РСЗО — 261 (+0) ед,

средства ПВО — 133 (+1) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатые ракеты – 185 (+3),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2998 (+5) ед,

специальная техника – 87 (+1).