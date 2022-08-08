США пока не завершили обсуждения по поставкам украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные самолеты могли бы стать частью помощи. Однако окончательный анализ этого вопроса не был завершен», — заявил Каль.

Каль также подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы поставлять Украине только то вооружение, «которое уместно в текущих боевых действиях».

«Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее», — добавил Каль, отвечая на вопрос о передаче истребителей F-16.