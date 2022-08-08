В Масаллинском районе подросток упал в 10-метровый колодец. Об этом говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС. Подростка вытащили из колодца, глубина которого составляла около 10 метров.
В Масаллинском районе подросток упал в 10-метровый колодец. Об этом говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС. Подростка вытащили из колодца, глубина которого составляла около 10 метров.
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