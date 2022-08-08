США считают, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, и видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

По его данным, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок этих (управляемых реактивных снарядов) GMLRS», — сказал Каль на брифинге.