В ходе полномасштабного вторжения против Украины потери российских войск составили от 70 тыс. человек до 80 тыс. человек личного состава. Об этом на брифинге 8 августа сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, информирует CNN.

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет и об убитых, и о раненых.

Каль не исключил, что реальная цифра может ненамного отличаться в большую или меньшую сторону.

В Пентагоне считают, что Россия в ходе открытого вторжения в Украину не достигла ни одной цели, на которую рассчитывал глава Кремля Владимир Путин, а число жертв со стороны России является «выдающимся».

Оценивая ситуацию на поле боя, Каль отметил, что «не вызывают сомнений» моральный дух украинцев и их воля к победе, и это дает украинцам «значительное преимущество» перед противником.