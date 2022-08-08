Латвия вновь покупает газ из России. Об этом свидетельствуют данные платформы операторов ГТС Европы ENTSOG. Согласно этой информации, Латвия начала закупки газа у России с 5 августа.

В конце июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушений условий отбора. В Риге заявляли, что газ импортируется через посредника и оплачивается в евро. Латвия не выполнила к августу план Еврокомиссии по заполнению газом хранилищ стран ЕС к зиме и вынуждена покупать топливо у России.