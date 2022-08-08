Временный поверенный в делах посольства Германии вызван в МИД Ирана.

Временный поверенный в делах посольства Германии в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана после того, как в Гамбурге несколько враждебно настроенных лиц оскорбили Коран и исламские святыни, пишет АПА.

В Министерстве иностранных дел Ирана осудили этот инцидент в день Тасуа, было отмечено, что совершенные действия являются ярким примером ненависти, насилия и экстремизма.

В МИД сообщили, что официальный Иран призывает правительство Германии расследовать инцидент и принять решительные меры в отношении лиц, совершивших кощунственные деяния.