Был проведен брифинг для команды Азербайджана, совершившей визит в Казахстан для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в рамках «Международных армейских игр – 2022».

Как сообщили в Минобороны, на брифинге наших артиллеристов ознакомили с правилами безопасности, особенностями и условиями проведения соревнований, были указаны пределы выполнения стрельбы и задач по боевой подготовке на макете местности, предоставлена информация об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.