Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с нападением религиозных радикалов на посольство в Лондоне.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительным расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что 4 августа группа радикально настроенных лиц, личности которых неизвестны, в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 года «о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов», с целью обострения международных отношений совершили нападение на административное здание посольства Азербайджанской Республики в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в городе Лондон, умышленно повредили имущество, забравшись на балкон здания и сбросив на землю флаг Азербайджана, затем вывесив с балкона принесенные с собой флаги и плакаты.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 12.3 (Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Азербайджанской Республики), 102 ( Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 186.1 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) УК.