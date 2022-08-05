Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

«5 августа в результате подрыва на заложенной армянами мине на недавно взятой под контроль территории на востоке Кельбаджарского района погиб военнослужащий ВС Азербайджана Бабек Алиев», — говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Военная прокуратура Кельбаджарского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели военнослужащего.

«В результате предварительного расследования удалось установить, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Бабек Алиев, выполняя свои служебные обязанности на территории Кельбаджарского района, подорвался на противопехотной мине и погиб. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства.