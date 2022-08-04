Власти Берлина отклонили запрос двух музейных операторов, которые хотели инициировать выставку уничтоженной в Украине российской военной техники.

Сейчас бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от мэра города Франциски Гиффай отменить это решение.

«Отмена [выставки] – настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру Франциски Гиффай и районному управлению Митте отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», – написал Мельник в Twitter.

Газета Tagesspiegel, приводя слова украинского дипломата, пишет, что «уничтоженная российская военная техника, которая будет выставлена в самом сердце Берлина, должна дать людям в Германии непосредственное ощущение жестокой войны на уничтожение».

Ранее похожие выставки состоялись в Киеве, Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге.